Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Tagespflege eines Seniorenheims

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Albert-Rohloff-Straße, Freitag, 18.11.22, 17.20 Uhr bis Sonntag, 20.11.22, 15.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Freitag, 18.11.22, 17.20 Uhr bis Sonntag, 20.11.22, 15.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tagespflege eines Seniorenheimes in der Albert-Rohloff-Straße in Bad Gandersheim. In den Räumlichkeiten durchsuchte/n der oder die Täter Büroräume und entwendeten aus verschlossenen Schränken Geld aus einer Geldkassette und aus Spardosen. Insgesamt entstanden dadurch Schäden in Höhe von ca. 960,- Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

