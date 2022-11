Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Keller

Northeim (ots)

Northeim 37154 Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, 20.10.2022 - 26.11.2022

Northeim (pe) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen des Türschlosses Zugang zu einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße. Dort entwendeten sie Anglerausrüstung sowie Werkzeug im Wert von ca. 580 Euro. Täterhinweise bitte an die Polizei Northeim.

