Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Deutlich zu schnell unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 26.11.2022; 10:48 Uhr

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war ein 49jähriger Pkw-Fahrer am Samstagvormittag, den 26.11.2022, mit seinem Fahrzeug im Bereich Einbeck unterwegs. Zunächst überholte der aus einem Dasseler Ortsteil stammende Mann einen zivilen Streifenwagen der Polizei in einer 80er-Zone mit ca. 160 km/h. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten weitere Geschwindigkeitsüberschreitungen des Fahrers feststellen und videografieren. Im Anschluss wurde der Fahrer angehalten und mit den von ihm begangenen Verstößen konfrontiert. Als Ausrede gab der Fahrer, der im Pkw noch zwei Kinder transportierte, an, dass er den Pkw gerade erst bekommen habe und diesen dementsprechend mal testen wollte. Die Beamten leiteten noch vor Ort ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein, der nun ein hohes Bußgeld, 1 Punkt in -Flensburg- sowie ein Fahrverbot zu erwarten hat.

