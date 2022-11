Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Auetalstraße, 26.11.2022, 20:05 Uhr

Zur oben genannten Zeit kontrollierten Beamte des PK Bad Gandersheim einen 25-jährigen Northeimer in einem grauen VW Polo. Der Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Kontrolle keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. In dem Pkw befand sich weiterhin die Halterin des Pkw, die dem Fahrzeugführer ihren Pkw überließ, obwohl dieser keinen Führerschein besitzt. Aus diesem Grund wurde auch gegen die 20-jährige Halterin ein Strafverfahren aufgrund des Führens ohne Fahrerlaubnis in Halterverantwortlichkeit eingeleitet.(Gei)

