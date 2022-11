Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken mit Auto im Graben gelandet

Northeim (ots)

37191 Katlenburg, Kreisstr. 414, zwischen Katlenburg und Suterode, Freitag, 25.11.2022, 21:05 Uhr

Katlenburg (sb) - Ein 47-jähriger aus einem Katlenburger Ortsteil befuhr zur genannten Zeit die K 414 in Richtung Suterode. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw und Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab, hierbei entstand an dem Fahrzeuggespann ein Schaden von zirka 2.000 Euro. Er selbst blieb dabei unverletzt. Anschließend begab er sich zu Fuß in Richtung Suterode. Durch mittlerweile an der Unfallstelle eingetroffene Verkehrsteilnehmer wurde die Polizei benachrichtigt, die den Verunfallten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen antreffen konnte. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 47-jährigen Alkoholgeruch festgestellt, so dass er sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr mit Verkehrsunfall verantworten muss. Da er sich von der Unfallstelle entfernt hatte muss er sich auch noch wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

