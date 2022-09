Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Schuppenbrand in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Ahlhorn:

Am Samstag, den 10.09.2022, um 12:10 Uhr kommt es in Ahlhorn zu einem Brand einer Mülltonne in der Straße Sandhörn. Vorm Eintreffen der Feuerwehr greift das Feuer auf einen Schuppen und das Dach einer Garage über, an der die Mülltonne steht. Ein Übergreifen auf eine benachbarte Garage kann durch die Feuerwehr verhindert werden. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell