Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: PKW-Führerin unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis auf der B 212 in Brake gestoppt +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis in Brake

Delmenhorst (ots)

PKW-Führerin unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis auf der B 212 in Brake gestoppt

Am 11.09.2022, gegen 00:20 Uhr, wird durch einen aufmerksamen PKW-Führer ein anderer PKW auf der B 212 in Fahrtrichtung Brake gemeldet, welcher durch eine sehr geringe Geschwindigkeit und eine deutliche Schlangenlinienfahrt auffällt. Eine ebenfalls zufällig an dem PKW entlangfahrende Streife des PK Brake bemerkt gleiche Ausfallerscheinungen beim Führen des Fahrzeuges. Aus diesem Grund wird der PKW auf dem Pendlerparkplatz auf Höhe der Mülldeponie Käseburg gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen, in dessen Rahmen die doch erheblich alkoholisierte 47jährige PKW-Führerin aus Brake in einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,58 Promille aufweist. Weiter wird schnell bekannt, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach einer Blutentnahme wird ihr die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Brake

Am 10.09.2022, gegen 03:30 Uhr, kontrollierte eine Streife des PK Brake einen 34jährigen Pkw-Fahrer aus Brake im Bereich der Kreuzung B 212 / Breite Straße. Der Fahrer führte einen Mietwagen aus Bremen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle gab er zunächst auch falsche Personalien an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell