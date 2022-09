Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Delmenhorst (ots)

Dötlingen/Iserloy -Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer-

Am 09.09.2022, gegen 14: 15 Uhr kam es in Dötlingen/Iserloy zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 21-jähre männliche Motorradfahrer aus Westerstede befuhr mit seinem Motorrad, Marke Triumph, die Iserloyer Straße (K 237) aus Richtung Aschenstedt kommend in Richtung Hockensberg. In einer Rechtskurve stürzte der Motorradfahrer bei nasser Fahrbahn und kam so nach links von der Fahrbahn ab. Hier stieß er zunächst mit einem Leitpfosten zusammen und rutschte im Anschluss über die Berme mit seinem Motorrad gegen einen in einer Grundstücksauffahrt befindlichen Findling. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Oldenburg verbracht. Die 17-jährige Mitfahrerin aus Oldenburg wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus in Wildeshausen verbracht. Da das Motorrad nicht mehr fahrbereit war, wurde es durch ein hiesiges Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

