LPI-SLF: Trickdiebstahl: EC-Karte gestohlen und Bargeld abgehoben

Königsee/ Quittelsdorf (ots) - Am Mittwochnachmittag trug eine Frau nicht unerhebliche Verletzungen durch einen Verkehrsunfall davon. Eine 61-Jährige stellte ihr Fahrzeug in der Ortslage in Quittelsdorf an einem Hang ab und verließ den PKW. Plötzlich machte sich das Gefährt aufgrund offensichtlich unzureichender Sicherung selbstständig und rollte rückwärts los, sodass die Frau versuchte, das Fahrzeug aufzuhalten. ...

