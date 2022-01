Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.01.2022 um 16:30 Uhr kam es an der Kreuzung Landauer Straße/Stiftstraße in 67433 Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 21-jährige Frau aus dem Kreis SÜW befuhr mit ihrem Fahrzeug die Landauer Straße in Fahrtrichtung Edenkoben. Eine 29-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Kreis DÜW befuhr zu diesem Zeitpunkt die Stiftstraße und wollte aufgrund des für sie geltenden Grünlichts der Lichtzeichenanlage nach rechts in die Landauer Straße einbiegen. Die 21-Jährige passierte, vermutlich bei Rotlicht, die Lichtzeichenanlage, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Kollision wurde die 29-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben bei dem Vorfall fahrbereit, wurden jedoch nicht unerheblich beschädigt. Zeugen, welche Beobachtungen zu dem Verkehrsunfall gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell