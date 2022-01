Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert, berauscht und ohne Versicherungsschutz...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

...befuhr ein 22-Jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht am 19.01.2022 um 17:05 Uhr mit seinem E-Scooter die Hauptstraße in 67433 Neustadt, als er durch Beamte des kommunalen Vollzugsdienstes Neustadt einer Kontrolle unterzogen wurde. Grund für die Kontrolle war das ordnungswidrige Passieren der dortigen Fußgängerzone mit dem E-Scooter. Im Verlauf dieser Kontrolle konnte bei dem 22-Jährigen starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Mann. Dieser räumte den Betäubungsmittelkonsum letztlich ein. Aufgrund dieser Feststellungen wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter, welcher über keinen Versicherungsschutz verfügte, wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun in mehreren Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell