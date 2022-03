Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt

Sonneberg/ Föritztal (ots)

Im Laufe des gestrigen Abends bzw. der darauffolgenden Nacht wurden zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche unter dem Einfluss von Betäbungsmitteln ihre Fahrzeuge führten. So wurde kurz vor 18 Uhr in der Gefeller Straße in Föritztal ein 27-Jähriger kontrolliert. Ein Drogenschnelltest ergab bei dem Mann Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt wurde. Während der Maßnahmen wurden noch kleine Mengen Betäbungsmittel im Fahrzeuginneren festgestellt, welche anschließend beschlagnahmt wurden. Und weiterhin wurde in der zurückliegenden Nacht, kurz nach 02 Uhr, ein Fahrer in der Neustadter Straße in Sonneberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei dem 29-Jährigen lieferte ein Drogenschnelltest Hinweise auf eine Fahrt unter Betäbungsmitteln. Nach durchgeführter Blutprobenentnahme im Krankenhaus wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

