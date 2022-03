LPI-SLF: Ohne Versicherungsschutz sowie unter Drogeneinfluss

Neuendorf (ots) - Eine 23-Jährige fuhr am Dienstag gegen 7:30 Uhr mit ihrem VW von Neundorf (bei Schleiz) nach Volkmannsdorf. In einer Rechtskurve kam die Fahrerin nach links von der Straße ab und stieß gegen zwei Bäume. Zum Glück blieb sie dabei unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden. Ursächlich für den Unfall waren vermutlich Glätte und nicht angepasste Geschwindigkeit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

