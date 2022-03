LPI-SLF: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Sachbeschädigungen begangen

Rudolstadt (ots) - Unbekannte zerschlugen im Zeitraum vom 11.03.2022, 15:00 Uhr bis zum 14.03.2022, 15:00 Uhr drei in einem Rohbau abgestellte, noch nicht eingebaute Fensterscheiben auf einer Baustelle in der Straße Am Mühlgraben in Rudolstadt. Der Schaden an den Fensterscheiben beträgt circa 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

