Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert Unfall verursacht

Pößneck (ots)

Am Dienstag gegen 23:00 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem BMW die Bundesstraße 281 zwischen Krölpa und Pößneck. Ausgangs einer Linkskurve, ca. 200 Meter vor dem Ortseingang Pößneck, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Kurvenschild und landete anschließend auf dem angrenzenden Feld. Während der Unfallaufnahme pustete die unverletzte Fahrerin 2,57 Promille in den Alkomaten, was eine Blutentnahme im Krankenhaus nach sich zog. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

