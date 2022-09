Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer

Delmenhorst (ots)

Nordenham, 10.09.2022, 13:59 Uhr

26954 Nordenham, Glogauer Straße / Elbinger Straße

Am 10.09.2022, gegen 14:00 Uhr, befährt ein 17-jähriger Nordenhamer mit seinem Fahrrad die Glogauer Straße aus Richtung Martin-Pauls-Straße kommend. An der Kreuzung zur Elbinger Straße sieht er zwar den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Pkw-Fahrer aus Nordenham, der die Kreuzung mit seinem Fahrzeug geradeaus überqueren will, hält aber nicht an. Es kommt im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wird. Er wird mit einem Rtw in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstehen Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 550 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell