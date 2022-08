Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Opfingen: Tatverdächtiger nach Angriff auf einen Mann festgenommen

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 17.08.22, gegen 07.20 Uhr wurde in Freiburg-Opfingen ein 68-jähriger Mann auf seinem Anwesen von einem 20-jährigen Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Metallstange angegriffen. Der 68-Jährige erlitt mehrfach Schläge gegen den Kopf, wurde dadurch verletzt und floh daraufhin vor dem Täter in Richtung einer Straße. Der 20-Jährige setzte dem Geschädigten nach, floh jedoch, als ein zufällig vorbeifahrender Zeuge hinzukam. Der 68-Jährige musste zur ärztlichen Versorgung in eine umliegende Klinik verbracht werden. Lebensgefahr bestand keine.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der anschließenden Fahndung an der Straßenbahnhaltestelle Scherrerplatz in Freiburg-Haslach ermittelt und festgenommen werden.

Täter und Opfer kannten sich aus ihrem beruflichen Umfeld. Die konkreten Hintergründe des Tatgeschehens sind bislang unklar.

Das Amtsgericht Freiburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen angeordnet. Die Kriminalpolizei Freiburg führt die weiteren Ermittlungen durch.

