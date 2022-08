Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Unfallflucht nach Kollision mit Fahrradfahrer

Freiburg (ots)

Am 18.08.2022 gegen 08:15 Uhr kam es am Kreisverkehr zwischen Engesserstraße, Tullastraße und Zinkmattenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Fahrradfahrerin. Demnach hatte der Pkw-Fahrer zunächst die Tullastraße in nördliche Fahrtrichtung befahren. Bei Einfahren in den Kreisverkehr übersah er dann vermutlich die Radfahrerin, welche hier Vorfahrt hatte. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision und zum Sturz durch die 24-Jährige, wobei sie sich leicht verletzte. Der betroffene Autofahrer stieg in der Folge aus und händigte der unter Schock stehenden Geschädigten 100 Euro aus, welche offensichtlich zur Schadensregulierung gedacht waren. Im Anschluss entfernte sich der Pkw-Führer, ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich weiter um die Verletzte zu kümmern. Eine genaue Beschreibung des Flüchtenden konnte nicht erhoben werden, es soll sich möglicherweise jedoch um einen älteren Herrn mit einem schwarzen Pkw handeln.

Der Verkehrsdienst der Polizei Freiburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 zu melden. Weiterhin befand sich offensichtlich noch eine bislang unbekannte Ersthelferin vor Ort, welche wichtige Angaben machen könnte.

