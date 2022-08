Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Durch ein auf die Straße rennendes Reh wurde am Donnerstag, 18.08.2022 gegen 15.20 Uhr ein 46 Jahre alter Motorradfahrer auf der L 154 erschreckt und es kam zum Unfall. Der 46-Jährige war zusammen mit vier weiteren Kradfahrern unterwegs, als nach einer leichten Linkskurve ein Reh von links in die Straße rannte. Das Reh kehrte wieder um, der Kradfahrer stürzte aber infolge des Bremsvorganges. Zum Kontakt mit dem Reh kam es nicht. Beim Sturz verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 750 Euro.

md/tb

