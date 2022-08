Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand eines Reisebusses

Hartheim-Bremgarten (ots)

Am 18.08.2022, gegen 20:00 Uhr, wurde der Feuerwehr gemeldet, dass auf dem Autohof Bremgarten ein geparkter Reisebus brennen würde. Tatsächlich stand der Bus bei Eintreffen der Rettungskräfte in Flammen. Das Feuer konnte letztlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Bus war mit einer Reisegruppe von 56 Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen in Richtung Italien unterwegs. Verletzt wurde niemand, der Fahrer sowie alle Mitfahrer befanden sich außerhalb des Busses. In Folge des Brandes entstand an dem Bus Totalschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro. Ein großer Teil der Gepäckstücke wurde ebenfalls verbrannt oder erheblich beschädigt. So konnte ein großer Teil der Jugendlichen die Reise zwar in einem Ersatzbus, jedoch ohne Gepäck fortsetzen. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar, die Gesamtumstände weisen jedoch auf einen technischen Defekt hin.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell