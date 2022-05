POL-MI: Steine auf Windschutzscheiben geworfen

Lübbecke, Hiddenhausen (ots) - Am Freitagabend um 23.20 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Berliner Straße (B 239) und der Bohlenstraße (B65) in Lübbecke ein schwerer Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine Lübbeckerin mit ihrem Pkw die B 239 in Fahrtrichtung Espelkamp und beabsichtigte an der o.a. Kreuzung nach links auf die B 65 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die 62-jährige ...

mehr