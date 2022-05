Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer kollidiert mit abbiegendem Pkw

Lübbecke, Hiddenhausen (ots)

Am Freitagabend um 23.20 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Berliner Straße (B 239) und der Bohlenstraße (B65) in Lübbecke ein schwerer Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine Lübbeckerin mit ihrem Pkw die B 239 in Fahrtrichtung Espelkamp und beabsichtigte an der o.a. Kreuzung nach links auf die B 65 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die 62-jährige Fahrerin den ihr entgegenkommenden Kradfahrer, der die B 239 in Richtung Hüllhorst befuhr. Der Kradfahrer versuchte noch durch einen Bremsvorgang den Aufprall zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und rutschte unter den Pkw. Durch den Zusammenstoß zog sich der 48-jährige Hiddenhausener Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und während der Unfallaufnahme wurde der Straßenverkehr örtlich abgeleitet.

