POL-MI: Auto schleudert gegen Gartenzaun

Rahden (ots)

Am Samstagmorgen hat eine Autofahrerin auf der Weher Straße die Kontrolle über ihren Wagen verloren und einen Unfall verursacht. Den Ermittlungen nach hatte die Frau (83) aus Diepenau gegen 9.50 Uhr die Straße in Fahrtrichtung Wehe befahren, als ihr VW in Nähe der Einmündung "Lerchenweg" mit einem an der rechten Fahrbahnseite geparkten Peugeot eines Bückeburgers kollidierte.

Nach dem Zusammenstoß geriet das Auto der Seniorin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Kräfte des Rettungsdienstes ins Krankenhaus nach Rahden gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde abgeschleppt.

