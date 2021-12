Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Altenhagen

Bostel - Gestohlene Bronzefigur taucht wieder auf

Celle (ots)

Die am Anfang der Woche aus einem Garten in Altenhagen gestohlene, wertvolle Bronzeskulpur wurde gefunden. Der Eigentümer erhielt am Mittwochabend einen skurrilen Anruf eines Unbekannten, der ihm das Versteck der ca. 50 kg schweren Statue mitteilte. In Begleitung der Polizei entdeckte er kurz darauf sein Eigentum unter einer Holzbank in Bostel. Wer die Skulptur in Form einer Tänzerin in engem Kleid gestohlen und in Bostel abgelegt hat, ist bislang noch unklar. Hinweise zur Ermittlung des Täters nimmt die Polizei Celle weiterhin entgegen unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell