Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken am Steuer

Northeim (ots)

37154 Northeim, Stadtgebiet, Harztor, Samstag, 26.11.2022, 03:00 Uhr

Northeim (sb) - Ein 31-jähriger Northeimer befuhr in der Nacht ebenfalls öffentliche Straßen, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei der Kontrolle wurde erheblicher Alkoholgeruch festgestellt, so dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde. Nachdem in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde, konnte der 31-jährige nach Hause gehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell