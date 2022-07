POL-PDKL: Müllcontainer angezündet

Breitenbach (ots) - Gestern Morgen gegen 03.00 Uhr brechen Unbekannte den Eisautomaten in der Lautenbacher Straße auf und entwenden die Kasse. Der Gesamtschaden muss noch genau beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Schönenberg unter 06373/8220 entgegen. Im Zuge der Anzeigenaufnahme teilte der geschädigte Automatenaufsteller mit, dass ihm auch ein in Niederkirchen (Saarland) aufgestellter Eisautomat aufgebrochen wurde. |pikus Kontaktdaten für ...

