POL-PDKL: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 0:30 Uhr, wurde im Ortsteil Potzbach ein Stapel mit Holzdielen auf einem frei zugänglichen Wiesengrundstück in der Hauptstraße in Brand gesetzt. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Es hatte die Dielen jedoch bereits vollständig zerstört. Ein weiterer, unmittelbar danebengelegener Holzstapel kokelte ebenfalls an. ...

