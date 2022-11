POL-NOM: Fachtagung zur Thematik "Häusliche Gewalt"

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Albert-Rohloff-Straße, Freitag, 18.11.22, 17.20 Uhr bis Sonntag, 20.11.22, 15.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Freitag, 18.11.22, 17.20 Uhr bis Sonntag, 20.11.22, 15.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tagespflege eines Seniorenheimes in der Albert-Rohloff-Straße in Bad Gandersheim. In den ...

mehr