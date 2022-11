Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (499/2022) Großer Schaden: Alkoholisierte Fahrerin prallt in Hann. Münden gegen Zaun und Straßenlaterne

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Am Knick

Mittwoch, 23. November 2022, gegen 16:00 Uhr

HANN. MÜNDEN (as/jk) - Eine vermutlich erheblich alkoholisierte Autofahrerin hat am Mittwoch (23.11.22) gegen 16.00 Uhr in der Straße "Am Knick" in Hann.Münden (Landkreis Göttingen) einen Unfall verursacht.

Die 46-Jährige aus Hann. Münden war mit ihrem Renault Mégane in Richtung Pionierstraße unterwegs, als sie nach derzeitigen Informationen nach wenigen Metern plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und vermutlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Der Wagen geriet zunächst auf den Gehweg, wo eine Passantin ihm nach eigenen Angaben ausweichen musste. Das Auto kam schließlich von der Straße ab und prallte erst gegen einen Metallzaun und dann gegen eine Straßenlaterne, bevor es stehen blieb. Bei der Kollision wurde die Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 46-Jährige ins Krankenhaus. Hier wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Polizei beschlagnahmte zudem den Führerschein und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholbeeinflussung ein. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell