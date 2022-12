POL-VDMZ: Ruhepause auf der Standspur

Heidesheim (ots) - Am heutigen Montagmorgen gegen 09:45 Uhr wurde der Polizeiautobahninspektion Heidesheim an der Anschlussstelle Weisenau ein großer, weißer Fleck auf der Fahrbahn der Auffahrt zur A60 in Richtung Bingen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um weiße Farbe handelte. Offenbar war diese zusammen mit einem Behälter von einem Fahrzeug gefallen und dort ausgelaufen. Durch die noch flüssige, ...

mehr