Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag kam es auf Röchlingstraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Röchlingstraße in Richtung Neue Industriestraße. Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache vermutlich in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Baum wurde dadurch gefällt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der unbekannte Fahrzeugführer war vermutlich in einem VW Arteon unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

