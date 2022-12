Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Gleisen zum Stehen gekommen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Infolge eines Unfalls in der Hedelfinger Straße kam es am Dienstagmorgen (13.12.2022) zu massiven Beeinträchtigungen des Stadtbahnverkehrs. Ein 36 Jahre alter Smart-Fahrer fuhr gegen 08.20 Uhr auf der Straße Heiligenwiesen, entgegen der aktuellen Verkehrsführung, in Richtung der Hedelfinger Straße. Im Einmündungsbereich kollidierte der Smart mit in einem in Richtung Wangen fahrenden Porsche eines 63 Jahre alten Mannes. Der Porsche kam durch den Zusammenstoß auf dem schienengleichen Wegübergang zum Stehen und konnte aufgrund der Schäden offenbar nicht weiterfahren. Der 63-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme, insbesondere bis zum Abschluss der Abschleppmaßnahmen, kam es in beide Richtungen zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs. Die Sperrungen wurden gegen 09.30 Uhr wieder aufgehoben.

