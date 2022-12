Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Männer haben am Montag (12.12.2022) an der Haltestelle Rathaus die Geldbörse eines 57-jährigen Mannes geraubt. Zwei Männer sprachen den 57-Jährigen gegen 23:30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus an und baten ihn um eine Spende. Als er seinen Geldbeutel hervorzog, riss ihm einer der Männer diesen aus der Hand und beide flüchteten in unbekannte Richtung. Kurz darauf fand der 57-Jährige seinen Geldbeutel in der Nähe wieder, jedoch fehlten zirka 60 Euro Bargeld. Die Täter werden als dunkelhäutig und mit einer Größe von zirka 180 Zentimetern beschrieben. Beide sollen jeweils eine blaue Jeanshose und eine Jeansjacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell