POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Rheinzabern (ots) - Rheinzabern; Am 23.07.2022 wurde gegen 22:15 Uhr von der Integrierten Leitstelle ein Brand im Bereich der L 540 zwischen Rheinzabern und Rülzheim gemeldet. Vor Ort konnte die kleine Fläche rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden.

