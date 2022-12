Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Ost (ots)

Unbekannte sind am Montag (12.12.2022) in Gaststätten an der Möhringer Straße sowie an der Gänsheidestraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten gegen 04.50 Uhr die Hintertür der Gaststätte an der Möhringer Straße und anschließend einen Spielautomaten auf, aus dem sie das Bargeld stahlen. Bei einer Gaststätte an der Gänsheidestraße hebelten die Täter zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, ebenfalls auf der Gebäuderückseite, ein Fenster auf und erbeuteten mehrere Dosen mit Münzgeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

