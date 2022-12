Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim/-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (09. bis 12.12.2022) geparkte Fahrzeuge an der Hafenbahnstraße und der Robert-Leicht-Straße aufgebrochen. In der Hafenbahnstraße schlugen die Täter zwischen Freitag, 14.20 Uhr und Montag, 06.40 Uhr die Heckscheibe eines auf Höhe Hausnummer 16 geparkten Transporters ein und öffneten anschließend die Heckklappe. Sie stahlen daraus Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. In der Robert-Leicht-Straße schlugen Diebe am Montag zwischen 18.45 Uhr und 22.00 Uhr die Scheibe eines roten Fiat ein, das auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 1 stand und erbeuteten unter anderem eine Mütze sowie eine Einkaufstasche. Zeugen des Diebstahls in der Hafenbahnstraße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße und wegen des Diebstahls in der Robert-Leicht-Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

