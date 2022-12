Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Leichtverletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen sind in der Möhringer Landstraße am späten Montagabend (12.12.2022) zwei Personen leicht verletzt worden. Die Polizisten waren gegen 22.00 Uhr in der Möhringer Landstraße in Richtung Vaihingen unterwegs und hatten aufgrund eines Einsatzes das Blaulicht eingeschaltet. An der Kreuzung zur Fanny-Leicht-Straße fuhr der 25 Jahre alte Beamte über die rote Ampel und stieß dabei mit einem Opel zusammen, der von rechts aus der Fanny-Leicht-Straße kam. Sowohl der 25-jährige Polizist als auch der 39 Jahre alte Opel-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

