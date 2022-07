Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Auffahrunfall mit 4 beteiligten PKW

Grafschaft (ots)

Am 29.07.2022 um 15:44 Uhr ereignete sich auf der BAB61, Fahrtrichtung Süden, zwischen dem Autobahnkreuz Meckenheim und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler auf Höhe des Parkplatz "Goldene Meile" ein Auffahrunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen musste ein PKW auf dem linken Fahrstreifen Verkehrsbedingt abbremsen, was drei nachfolgende Fahrzeuge zu spät bemerkten und auffuhren. Eine Person wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Meckenheim aufgefangen. 2 der PKW waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Der linke Fahrstreifen war für ca. eine Stunde blockiert, der Verkehr staute sich über mehrere Kilometer.

