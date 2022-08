Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Betrunkene Frau beleidigt Passanten und Polizeibeamte

Freiburg (ots)

Mit mehreren Passanten geriet am Mittwoch, 24.08.2022 gegen 15.50 Uhr eine 50 Jahre alte Frau auf dem Stühlinger Kirchplatz in Streit. Die 50-Jährige provozierte die dort anwesenden Personen und bedrohte diese anschließend mit einer Bierflasche aus Glas. Einem Mann wurde der Inhalt der Bierflasche ins Gesicht geschüttet, woraufhin die Polizei verständigt wurde und vor Ort kam. Auch die Beamten wurden von der betrunkenen Frau beleidigt und angeschrien, woraufhin sie zum Dienstfahrzeug gebracht wurde. Auf dem Weg dahin stürzte sie mit ihrer Bierflasche in der Hand und verletze sich dabei leicht.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Bei der Durchsuchung der 50-Jährigen konnten neben einem Grinder auch kleine Mengen an Marihuana und Haschisch aufgefunden werden.

md/lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell