Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl eines grünen Viehtreiberwagens ++ Geldbörsendiebstähle ++ Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte ++ Erneut Anrufe durch falsche Polizeibeamte ++ Treibstoffdiebstähle

Hesel - Diebstahl eines grünen Viehtreibewagen Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom 21.01.2023 - 28.01.2023 einen Viehtreiberwagen entwendet, der im genannten Tatzeitraum auf einem Landstück im Bereich der Poststraße Ecke Drosselweg in Hesel gestanden hat. Der oder die Täter dürften den grünen Viehtreiberwagen mit einem Ackerschlepper vom Landstück gezogen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hesel entgegen.

Geldbörsendiebstähle

Erneute Geldbörsendiebstähle im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden

-Rhauderfehn:

Am 02.02.2023, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:10 Uhr, wurde einer 67-Jährigen in einem Verbrauchermarkt an der Straße Rosmarienheide ihre Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Darin befand sich neben den Bankkarten und Dokumenten zudem eine mittlere dreistellige Summe Bargeld. Während des Bezahlvorganges stellte die 67-Jährige fest, dass Unbekannte ihre Wertsachen entwendet hatten. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen liegt keine Personenbeschreibung eines möglichen Täters vor. Die Polizei in Rhauderfehn bittet Zeugen und Hinwegeber um Kontaktaufnahme.

-Ostrhauderfehn

In einem Verbrauchermarkt an der Straße Idafehn-Mitte wurde einer 85-jährigen Frau am gestrigen Donnerstag, zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr, ebenfalls die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen. An der Kasse bemerkte die 85-Jährige, dass ihre Geldbörse fehlte. Darin befand sich neben den Bankkarten und Dokumenten eine mittlere zweistellige Summe Bargeld. Eine genaue Personenbeschreibung liegt auch hier nicht vor. Die Polizei in Rhauderfehn bittet Zeugen und Hinwegeber um Kontaktaufnahme.

Uplengen-Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte / Bedrohung / Beleidigung

Am 02.02.2023, gegen 17:20 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei Moormerland zu einer randalierenden und stark alkoholisierten Person in der Jübberder Straße in Uplengen alarmiert. Als Einsatzkräfte der Polizei an der Örtlichkeit eintrafen, wurde dem 60-Jährigen ein Atemalkoholtest angeboten, welcher einen Wert von 2,16 Promille ergab. Aus gefahrenabwehrenden Gründen wurde der Mann dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Auf der Fahrt zur Dienststelle bedrohte und beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten massiv. Weiterhin versuchte er, auf die eingesetzten Beamten einzuschlagen und einzutreten. Die Polizeibeamten wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Falsche Polizeibeamte

Erneut kam es im Bereich Leer zu einem Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte.

Es meldete sich am gestrigen Tag, gegen 15:00 Uhr, ein angeblicher Hauptkommissar der Polizei Leer unter einer unterdrückten Telefonnummer bei einer 64-jährigen Frau aus Leer. Der Betrüger behauptete, dass ihr Ehemann in einen Unfall verwickelt wäre. Nachdem die 64-Jährige mitteilte, dass sie sich zunächst bei der Polizei in Leer rückversichern wolle, wurde der Gesprächspartner ausfallend und das Gespräch beendet. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei niemals Anrufe in dieser Form tätigt. Diese Anrufe müssen umgehend beendet werden. Betroffene sollen keine Angaben zur persönlichen oder finanziellen Situation machen. Ebenso sollten Betroffene niemals eine Mobilfunknummer am Telefon an die Täter herausgeben. Die Polizei bittet darum, dass ältere Angehörige von ihren Familien gewarnt werden. Die Ermittler der Polizeiinspektion Leer/Emden bitten darum, dass derartige Anrufe - auch wenn der Betroffene das Gespräch umgehend beendet hat - angezeigt werden. Jeder Hinweis könnte zur Aufklärung der Fälle beitragen.

Moormerland / Großefehn - Treibstoffdiebstahl

Im Zeitraum vom 19. bis 23.01.2023 zapften unbekannte Täter von mehreren Baustellenfahrzeugen Dieselkraftstoff ab. Bei einem Fahrzeug wurde unter anderem das Vorhängeschloss am Tankstutzen durchtrennt, um an den Treibstoff zu gelangen. Die Baustellen befanden sich sowohl an der Hauptstraße als auch an der Hauptwieke in Neukamperfehn, an der Hookswieke in Boekzetelerfehn und am Dornkampsweg in Großefehn (Landkreis Aurich). Der Schaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Moormerland zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell