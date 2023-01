Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.01.2023

++ Ladendiebstahl mit Waffe ++ Verkehrsunfallflucht ++ Versuchter Betrug ++ Geschädigtes Fahrzeug gesucht ++ Unfall mit Gülletransport ++

Leer - Ladendiebstahl mit Waffe / Verstoß gegen das Waffengesetz

Am 30.01.2023 kam es gegen 08:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Ringstraße zu einem Ladendiebstahl durch zwei Männer aus Leer. Die Ladendetektivin beobachtete, wie die beiden Beschuldigten im Alter von 24 und 27 Jahren diverse Nahrungsmittel und Kosmetikartikel in ihren Jackentaschen versteckten und den Kassenbereich passierten, ohne diese zu bezahlen. Die umgehend hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei Leer nahmen den Sachverhalt auf und stellten die Personalien der Verursacher fest. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bei einem der Beschuldigten ein Einhandmesser mit feststellbarer Klinge aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 30.01.2023, gegen etwa 13:20 Uhr, kam es auf der A31, Anschlussstelle Veenhusen, zu einer Unfallflucht. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW der Marke Suzuki die L23 aus Richtung Hesel kommend mit der Absicht, auf die A31 aufzufahren. Als die Geschädigte den Kurvenverlauf der Anschlussstelle Veenhusen in Fahrtrichtung Leer befuhr, kam ihr im Kurvenverlauf ein Fahrzeug auf ihrem Fahrstreifen entgegen, welches die Autobahnausfahrt aus Fahrtrichtung Emden kommend befuhr. Die Geschädigte wich mit ihrem Fahrzeug aus und prallte gegen die Außenschutzplanke. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden. Zum unfallverursachenden Fahrzeug liegen zum derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Hinweise vor. Die Autobahnpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Versuchter Betrug

Nach wie vor kommt es im Bereich der PI Leer/Emden zu diversen Betrugsmaschen. So auch in diesem Fall in Emden. Eine derzeit noch unbekannte weibliche Person rief das geschädigte Ehepaar telefonisch auf dem Festnetzanschluss an und gab vor, sie hätten 49.000 Euro gewonnen. Um das Geld zu erhalten, müssten sie Google Play Karten im Wert von 1000 Euro kaufen und die Codes telefonisch an die Frau durchgeben. Die bislang unbekannte Beschuldigte gab am Telefon an, dass man Personen schicken wolle, die die Google Play Karten abholen würden. Man würde zeitgleich den Gewinn von 49.000 Euro an das Ehepaar übergeben.

Bei der unbekannten Frau soll es sich um eine Frau aus Berlin gehandelt haben, welche akzentfreies deutsch gesprochen hatte. Durch die Beschuldigte wurde eine unterdrückte Rufnummer genutzt.

Das Ehepaar reagierte vorbildlich und informierte umgehend die Polizei.

Durch das Ehepaar wurden glücklicherweise weder Google Play Karten erworben noch dazugehörige Codes übergeben, so dass die unbekannte Beschuldigte den Kontakt zum Ehepaar abbrach.

Die Polizei weist erneut daraufhin, dass niemals Geld überwiesen werden darf oder erworbene Codes von sogenannten digitalen Gutscheinen übermittelt werden dürfen, weil eine Aufforderung einer unbekannten Person via Telefon eingeht.

Emden - Geschädigtes Fahrzeug gesucht

Am 30.01.2023 meldete sich gegen 21:00 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin, die angab, in der Mittagszeit gegen 13:15 Uhr einen anderen Wagen auf dem VW-Parkplatz an der Wolfsburger Straße beschädigt zu haben. Nach ersten Erkenntnissen war der Frau die Fahrertür ihres Wagens aufgrund von starkem Wind aus der Hand geflogen und gegen die Beifahrertür eines nebenstehenden Fahrzeugs geschlagen. Da sie das Schadensereignis nicht umgehend gemeldet hatte, war der beschädigte Wagen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr aufzufinden. Die Polizei Emden bittet daher den Halter oder die Halterin eines schwarzen VW Passat mit der Ortskennung NOR, welcher zur genannten Zeit neben einem Pkw Renault Twingo mit Wolfsburger Kennzeichen geparkt war, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Unfall mit Gülletransport Am 30.01.2022 kam es auf der Straße Idafehn-Nord gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall, bei welchem ein Pkw gegen einen landwirtschaftlichen Zug prallte. Der 22-jährige Fahrer eines Ackerschleppers mit angehängtem vollem Gülleanhängerfass (ca. 20.000 Liter) befand sich auf der vorfahrtberechtigten Straße und fuhr in Fahrtrichtung Hauptstraße. Der 51-jährige Fahrer eines Pkw hatte die Absicht von einer Hofeinfahrt aus nach links ebenfalls in Fahrtrichtung Hauptstraße auf die Straße Idafehn-Nord einzubiegen und prallte dabei gegen das am Ackerschlepper angehängte Güllefass, wobei der Einfüllstutzen im unteren Bereich des Anhängers abriss. Dadurch ergossen sich ca. 4000 - 5000 Liter Gülle auf die Fahrbahn. Der beteiligte Pkw wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen keiner der Beteiligten. Der Fahrer des Ackerschleppers kümmerte sich umgehend um eine Abpumpmöglichkeit für die verbleibenden ca. 15.000 Liter Gülle aus dem Anhänger. Die notwendigen Reinigungsarbeiten wurden über den Landkreis Leer veranlasst. Zur Soforthilfe waren Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr vor Ort. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und alle erforderlichen Maßnahmen vor Ort getroffen.

