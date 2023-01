Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für den Sonntag, 29.01.2023

Leer (ots)

++ Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss ++ Fahren unter Alkoholeinfluss auf Borkum ++ Sachbeschädigung

Rhauderfehn - Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss

Zur Mittagszeit des 28.01.2023, soll laut Zeugen ein 46-jähriger aus Rhauderfehn seinen Pkw in Rhauderfehn im öffentlichen Verkehrsraum geführt haben, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Durch eingesetzte Polizeibeamte konnte der Beschuldigte dann alkoholisiert angetroffen werden. Zwecks Blutentnahme wurde der Beschuldigte zur Dienststelle verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Borkum - Führen eines E-Scooters unter dem Einfluss von Alkohol

Am 29.01.2023 gegen 02:50 Uhr befuhr ein 39-jähriger aus Hage den öffentlichen Verkehrsraum auf Borkum mit seinem E-Scooter. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Inselkrankenhaus durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Sachbeschädigung

Am 29.01.20 um 04:45 Uhr randaliert ein 31-jähriger aus Uplengen beim Bahnhofsring in Leer. Unter anderem trat er mehrfach gegen die Haupteingangstür des Zollhauses und beschädigte so die Türverglasung. Dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis erteilt und eine Strafanzeige gefertigt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell