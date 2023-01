Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Samstag, 28.01.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) ++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis ++ Versammlung ++ Fahren unter alkoholischer Beeinflussung ++

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 27.01.2023, 13:30 Uhr, befuhr eine 18-jährige mit ihrem Pkw die Straße Untenende in Rhauderfehn. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem wurden in dem Pkw weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Der jungen Frau aus Ostrhauderfehn wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Leer - Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Am 27.01.2023, 13:40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Lidl-Verbrauchermarktes, Ubbo-Emmius-Straße in Leer, ein geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von dem Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Dienststelle in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Ein 19-jähriger aus Emden befuhr am 27.01.2023, 16:35 Uhr, die Martin-Faber-Straße in Emden. Gegen den jungen Mann liegt ein Fahrverbot vor, sodass er öffentlichen Verkehrsraum ohne gültige Fahrerlaubnis befuhr. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Leer - Versammlung

Am 27.01.2023 fand gegen 16:00 Uhr auf dem Denkmalsplatz eine Versammlung, zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, statt. Etwa 90 Personen nahmen hieran teil. Es erfolgte nach mehreren Redebeiträgen, eine Kranzniederlegung und eine Schweigeminute. Die Versammlung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels befuhr ein 31-jähriger Leeraner, am 27.01.2023, gegen 20:05 Uhr, mit seinem E-Scooter die Edzardstraße. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Moormerland - Fahren unter alkoholischer Beeinflussung

Am 28.01.2023, 00:45 Uhr, stürzte ein 35-jähriger aus Moormerland auf der Hauptstraße mit seinem E-Scooter. Er stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten.

