Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.01.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Streit um Parkplatz eskaliert++Betrug mit Bitcoins++Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht++

Leer - Streit um Parkplatz eskaliert

Gestern Vormittag ist ein Streit um einen Parkplatz auf dem Ernst-Reuter-Platz eskaliert und in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Gegen 10:30 Uhr wollte ein 74-Jähriger mit seinem braunen Mitsubishi in eine Parklücke fahren und sein Auto parken. In der Parklücke stand ein 66-Jähriger, welcher diese für seine Tochter freihalten wollte, die noch mit dem Auto auf dem Ernst-Reuter-Platz fuhr. Der 74-Jährige sprach den 66-Jährigen aus dem Auto heraus an, dass er den Parkplatz nicht freihalten dürfe. Der 66-Jährige soll dem 74-Jährigen daraufhin durch das geöffnete Autofenster mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, worauf dieser aus seinem Auto stieg und den Mann zu Boden brachte und dort fixierte. Der 66-Jährige gab an, dass der 74-Jährige ihm zunächst über den Fuß und dann gegen das Schienbein gefahren sei. Nachdem beide von Passanten angesprochen wurden, beendeten sie den Konflikt. Da der 66-Jährige über Herzprobleme klagte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 74-Jährige wies eine Verletzung im Bereich des rechten Auges auf. Aufgrund unterschiedlicher Angaben konnte der genaue Tatablauf bisher nicht geklärt werden. Die Polizei in Leer bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

Emden - Betrug mit Bitcoins

Ein 40-Jähriger ist Opfer eines Betruges mit Bitcoins geworden. Nach Angaben des Mannes war dieser über soziale Medien von einer unbekannten Frau angeschrieben worden. Nachdem über einen längeren Zeitraum Kontakt gehalten wurde, empfahl die Unbekannte dem Emder über eine ihr bekannte Website in Bitcoins zu investieren. Der Mann folgte der Empfehlung und investierte einen sechsstelligen Geldbetrag. Erst nachdem er um Auszahlung der Gewinne bat und dies nicht erfolgte, wurde er stutzig und zeigte den Betrug bei der Polizei an. Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass derartige Investitionen ohne Fachwissen nicht getätigt werden sollten. Gerade in den sozialen Medien lassen sich problemlos unechte Profile erstellen, über welche Betrüger versuchen Kontakt aufzunehmen und das Vertrauen der möglichen Opfer zu gewinnen. Dahinter steckt keinesfalls der Wunsch, dem Opfer Gewinne zu ermöglichen. Es handelt sich schlichtweg um eine weitere Betrugsmasche. Seien Sie daher immer vorsichtig, wenn Fremde mit vermeintlich lukrativen Investitionen werben.

Emden - Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Gestern Nachmittag kam es gegen 15:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht eines Radfahrers. Eine 28-Jährige fuhr auf der Straße Doktor-Erich-Brüggemann-Ufer mit ihrem Auto in Richtung Friedrich-Naumann-Straße. In entgegengesetzter Richtung kam ihr ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegen, welcher in Schlangenlinien gefahren sein soll. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer zu vermeiden, wich die Frau mit ihrem Auto nach links aus und stieß dort gegen einen Metallkasten. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Er soll etwa 175 cm groß sein und eine braune Jacke mit hellem Fellkragen sowie eine weiß-graue Camouflage-Hose getragen haben. Das Fahrrad soll schwarz gewesen sein. Das Auto und der Metallkasten wurden leicht beschädigt. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell