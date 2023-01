POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.01.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++WhatsApp-Betrug gescheitert++90-Jährige vereitelt Schockanruf++Geldbörse von Seniorin entwendet++Katalysatoren ausgebaut++

Emden - WhatsApp-Betrug gescheitert

Erfolglos blieben Betrüger am Mittwoch bei einer 71-Jährigen aus Emden. Die Dame hatte eine Nachricht per WhatsApp erhalten, in der sie mit "Hallo Mama, dies ist meine neue Handynummer" angeblich von ihrer Tochter angeschrieben wurde. Die Dame glaubte dies zunächst, speicherte die neue Nummer ab und tauschte sich mit ihrer vermeintlichen Tochter aus. Als die 71-Jährige um die Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages gebeten wurde, rief sie bei ihrer weiteren, echten Tochter an und bat sie, mit ihr zur Bank zu gehen. Die Tochter wurde stutzig und bat ihre Mutter, erstmal die alte Handynummer ihrer Schwester anzurufen und mit ihr zu sprechen. Als die Mutter dies tat, erklärte ihr ihre Tochter, dass ihr Handy nicht kaputt sei und es sich um einen Betrug handeln würde. Die Emderin reagierte richtig, brach den Kontakt ab und kontaktierte die Polizei. Die Polizeiinspektion Leer/Emden warnt nochmals vor dieser perfiden Betrugsmasche. Rufen Sie ihre Kinder immer direkt über die bekannte Handynummer an und überzeugen Sie sich so von der Richtigkeit der Angaben.

Leer - 90-Jährige vereitelt Schockanruf

Eine 90-Jährige aus Leer hat gestern Vormittag einen Schockanruf vereitelt. Die Dame erhielt einen Anruf ihrer vermeintlichen Tochter, in dem diese vorgab, einen Unfall verursacht zu haben und nun Geld zu benötigen. Die 90-Jährige erklärte, dass sie kein Geld habe und legte auf. Im Anschluss rief sie direkt bei ihrer Tochter an und vergewisserte sich, dass es ihrer Tochter gut geht. Diese bestätigte, dass sie wohlauf sei. Die Polizeiinspektion Leer/Emden lobt das vorbildliche Verhalten der Seniorin und warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor "Schockanrufen". Die Betrüger wirken bei dieser Masche am Telefon äußerst überzeugend und setzen die Opfer unter Druck. Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Legen Sie auf und kontaktieren Sie ihre Angehörigen direkt. Wenn Sie diese nicht sofort erreichen können, rufen Sie die Polizei unter den bekannten Nummern an und bitten dort um Hilfe.

Ihrhove - Geldbörse von Seniorin entwendet

Gestern Vormittag haben Unbekannte einer Seniorin in einem Verbrauchermarkt in der Ihrener Straße die Geldbörse entwendet. Die 80-Jährige war zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr in dem Geschäft einkaufen und trug eine Umhängetasche mit ihrer Geldbörse am Körper. Erst nachdem die Dame die Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Die unbekannten Täter erbeuteten neben der Geldbörse samt persönlicher Dokumente auch eine dreistellige Summe Bargeld. Die Polizeistation in Westoverledingen bittet Zeugen um Hinweise.

Ostrhauderfehn - Katalysatoren ausgebaut

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Katalysatoren von drei Autos von dem Außengelände einer Autowerkstatt im Sandkamp ausgebaut und entwendet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Mercedes, einen Opel und einen BMW. Die Tat muss sich zwischen 21 Uhr und 09 Uhr ereignet haben. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

