Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Nesselried - Schlägerei

Appenweier, Nesselried (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung soll es in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einer privaten Feier gekommen sein. Gegen 1:40 Uhr löste das Erscheinen mehrerer ungebetener Besucher, nach zunächst erfolgtem Verweisen des Hauses, ein Gerangel aus. Dieses endete im weiteren Verlauf in einer Schlägerei, was mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Offenburg und der Bundespolizei vor Ort rief. Vier Personen im Alter von 20, 24 und 27 zogen sich leichte Verletzungen zu, wobei ein Beteiligter durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht wurde. Die Hintergründe, welche zu der Auseinandersetzung führten, sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell