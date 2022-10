Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Farbschmiererei

Offenburg (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 22:30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 06:45 Uhr, wurden an der Moschee in der Stegermattstraße zwei Außenwände mit Farbe beschmiert. Der Sachverhalt wurde von der Kriminalpolizei Offenburg aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781/21-2820, zu melden.

