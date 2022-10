POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall, zwei Schwerverletzte

Offenburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat von Freitag auf Samstag einen am rechten Fahrbahnrand der Hänferstraße in Mösbach geparkten VW-Touran beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. An dem schwarzen Pkw mit Offenburger Zulassung, entstand am linken Außenspiegel Sachschaden in erheblichem Umfang. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen aufgenommen ...

mehr