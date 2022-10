Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gegenverkehr übersehen

Zwei verletzte Personen und etwa 12.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Citroen in der Söflinger Straße in Richtung Söflingen. Er bog nach links in die Königstraße ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW. Dessen 25-jähriger Fahrer war in Richtung Wagnerstraße unterwegs und hatte Vorrang. Die Ampel zeigte für beide Autofahrer Grün. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall erlitten die Fahrer Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 12.000 Euro. Auf den 18-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. "Im Zweifel warten", rät die Polizei.

++++2052336

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell