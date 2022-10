Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gegen Baum geprallt

Nach einem Unfall am Montag in Heidenheim erlag eine 81-Jährige ihren Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr fuhr die 81-Jährige in der Steigstraße in Richtung Mittelrain. An einer Kuppe wurde sie wohl durch die tiefstehende Sonne geblendet. Die Frau kam nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall erlitt die Seniorin lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Dort erlag sie in den Nachtstunden ihren schweren Verletzungen. Den Schaden an dem Ford beziffert die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

